Выборы2019

Выборы

09:49 31.03.2019

В полицию уже поступило 25 заявлений, связанных с избирательным процессом – МВД Украины

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В украинскую полицию в воскресенье, 31 марта, поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщает Министерство внутренних дел Украины

"Ситуационные центры заработали с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве – 7", - сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Последует

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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