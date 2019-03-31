Выборы2019

Выборы

09:02 31.03.2019

В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

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В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако два участка открылись позже 8:00.

"С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, на территории области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

К обеспечению охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД. Кроме того, к совместному патрулированию на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники управления патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Теги: #область #выборы #харьков
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