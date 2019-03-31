Выборы2019

Выборы

08:59 31.03.2019

В "день тишины" харьковская полиция зарегистрировала 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

2 мин читать

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 22 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области, в т.ч. 10 - о незаконной агитации.

"10 фактов связаны с незаконной агитацией, 6 - с выявлением нарушений в работе избирательных участков, один факт распития спиртных напитков на рабочем месте и 5 других фактов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Работники Новобаварского отдела полиции проверили заявление жителя Харькова, который сообщил, что по улице Полтавский шлях проводится избирательная агитация и раздача денег. "Выяснилось, что по указанному адресу располагается региональный предвыборный штаб одного из кандидатов в Президенты Украины, где проходил ситуационный тренинг и рассматривались вопросы возможного поведения избирателей. В ходе проверки заявления факта подкупа граждан не установлено, агитация не проводилась. Нарушений действующего законодательства "О выборах Президента Украины" полицейские не обнаружили", - отмечается в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Новобаварский отдел полиции Харькова обратился председатель участкома, который сообщил, что около 12:30 на избирательном участке возник конфликт с охранником помещения, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту правоохранители составили протокол по ст.179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Работники Чугуевского отдела полиции области составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.212-14 КоАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) в отношении директора магазина, не снял со стены агитационную листовку кандидата в президенты Украины.

Сообщения о размещении бигбордов агитационного характера поступали в Шевченковский, Новобаварский, Московский, Немышлянский отделы полиции Харькова, а также Лозовской и Дергачевский ОП области.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о нарушениях в работе избирательных участков.

Все обращения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По каждому факту проводится проверка.

Теги: #нарушения #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:39 31.03.2019
Сотрудники МВД приступили к выполнению задач по обеспечению правопорядка на выборах президента Украины – Яровой

Сотрудники МВД приступили к выполнению задач по обеспечению правопорядка на выборах президента Украины – Яровой

09:27 31.03.2019
Кличко приехал голосовать на велосипеде

Кличко приехал голосовать на велосипеде

09:02 31.03.2019
В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

08:57 31.03.2019
В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

08:17 31.03.2019
Выборы в местные органы власти проходят в Турции

Выборы в местные органы власти проходят в Турции

08:00 31.03.2019
В Украине началось голосование на очередных выборах президента

В Украине началось голосование на очередных выборах президента

08:00 31.03.2019
В Украине началось голосование на очередных выборах президента

В Украине началось голосование на очередных выборах президента

01:49 31.03.2019
2,5 млн грн, внесенные для регистрации кандидатом в президенты "беглым" экс-нардепом Олейником, перечислены в бюджет Украины - ЦИК

2,5 млн грн, внесенные для регистрации кандидатом в президенты "беглым" экс-нардепом Олейником, перечислены в бюджет Украины - ЦИК

00:01 31.03.2019
В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

00:00 31.03.2019
В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области оперативники Нацполиции задержали иностранца со 100 кг контрабандного героина – Аброськин

Розенко задекларировал 702,5 тыс. грн доходов за 2018 год

Фестиваль китайских фонарей на Певческом поле продлен на неделю - КГГА

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа – военные

Во Львове найдены убитыми две женщины

В Николаевской области спасатели уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн - ГСЧС

96 свидетелей допрошены по делу одесского завода "Краян" - САП

ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

Украина переходит на "летнее время"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА