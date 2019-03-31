В "день тишины" харьковская полиция зарегистрировала 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 22 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области, в т.ч. 10 - о незаконной агитации.

"10 фактов связаны с незаконной агитацией, 6 - с выявлением нарушений в работе избирательных участков, один факт распития спиртных напитков на рабочем месте и 5 других фактов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Работники Новобаварского отдела полиции проверили заявление жителя Харькова, который сообщил, что по улице Полтавский шлях проводится избирательная агитация и раздача денег. "Выяснилось, что по указанному адресу располагается региональный предвыборный штаб одного из кандидатов в Президенты Украины, где проходил ситуационный тренинг и рассматривались вопросы возможного поведения избирателей. В ходе проверки заявления факта подкупа граждан не установлено, агитация не проводилась. Нарушений действующего законодательства "О выборах Президента Украины" полицейские не обнаружили", - отмечается в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Новобаварский отдел полиции Харькова обратился председатель участкома, который сообщил, что около 12:30 на избирательном участке возник конфликт с охранником помещения, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту правоохранители составили протокол по ст.179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Работники Чугуевского отдела полиции области составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.212-14 КоАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) в отношении директора магазина, не снял со стены агитационную листовку кандидата в президенты Украины.

Сообщения о размещении бигбордов агитационного характера поступали в Шевченковский, Новобаварский, Московский, Немышлянский отделы полиции Харькова, а также Лозовской и Дергачевский ОП области.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о нарушениях в работе избирательных участков.

Все обращения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По каждому факту проводится проверка.