В Харьковской области 2 участка открылись с незначительной задержкой - полиция

В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако два участка открылись позже 8:00.

"С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Новобаварском районе Харькова и в городе Изюм Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, на территории области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

К обеспечению охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД. Кроме того, к совместному патрулированию на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники управления патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.