В Киевской области оперативники Нацполиции задержали иностранца со 100 кг контрабандного героина – Аброськин

Оперативные работники Департамента противодействия наркопреступности задержали активного члена группы контрабандистов, обнаружив в его автомобиле более 100 кг героина, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вечеслав Аброськин.

"В профессионально оборудованном тайнике его автомобиля премиум-класса полицейские изъяли 200 полукилограммовых пакетов с белым порошком. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятое вещество - героин общей весом 100 кг. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет 220 000 000 гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье утром.

Наркотики были настолько хорошо спрятаны в автомобиле, что правоохранителям понадобилось 3 часа, чтобы открыть тайник с героином.

"Фигурантом оказался 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских государств. Сейчас он задержан. Продолжаются мероприятия по выявлению организаторов группы" – отмечается в сообщении.