Выборы в местные органы власти проходят в Турции

В воскресение в Турции начались выборы в местные органы самоуправления.

Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.

В выборах могут принять участие более 57 млн человек.

Как отмечают наблюдатели, результаты выборов могут стать своеобразной проверкой для партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, роста безработицы и двузначной инфляции.

"Партия справедливости и развития " постоянно выигрывала проводимые каждые пять лет местные выборы с 2002 года, когда она пришла к власти.