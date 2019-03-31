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07:15 31.03.2019

Фестиваль китайских фонарей на Певческом поле продлен на неделю - КГГА

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Фестиваль гигантских китайских фонарей, проходящий на территории ландшафтного парка "Певческое поле" продлится до 7 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

"Фестиваль продлится до 7 апреля - на неделю дольше запланированной даты, чтобы все желающие смогли посетить выставку. Об этом сообщили организаторы мероприятия" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу.

На Певческом поле оснащено 30 тематических световых локаций, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Посетители могут увидеть сады панд и фламинго, лес оленей, а центральным экспонатом выставки стал 40-метровый дракон. Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

При монтаже использовали порядка 15 000 лампочек и более 2 километров шелка, а собственно установка длилась почти две недели.

Теги: #киев #кгга #фестиваль
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