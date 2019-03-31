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07:12 31.03.2019

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм…Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши защитники были обстреляны три раза: дважды - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пески" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Новотошковское и Новолуганское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены и шестеро получили ранения.

Теги: #оос #сводка
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