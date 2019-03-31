Во Львове найдены убитыми две женщины

Тела двух женщин-родственниц со следами насильственной смерти найдены в частном доме во Львове, сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, 29 марта житель Львова сообщил в полицию, что на протяжении длительного времени не может связаться с двумя родственницами, 62-х и 82-х лет, проживающих по улице Смилывых во Франковском районе Львова.

Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, обнаружили в доме тела этих женщин со следами насильственной смерти.

Полиция просит жителей Львова, у которых есть информация, которая поможет раскрытию преступления, звонить на оперативную линию 102.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).