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04:09 31.03.2019

В Николаевской области спасатели уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн - ГСЧС

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Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено две минометные мины, авиационная бомба и артснаряд 76 мм времен прошлых войн" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.

Первую находку обнаружил мужчина возле с. Каменный мост Первомайского района. Во время поиска металлолома на открытой территории он обнаружил опасную находку, о чем сообщил по экстренным номером телефона 101.

Следующий случай произошел в Баштанском районе. Неподалеку с. Христофоровка гражданин нашел предмет, похожий на бомбу и сообщил об этом Службу спасения.

Третий случай произошел на открытой территории возле с. Степное в Николаевском районе.

А вот Станне - в г.. Очаков на побережье Днепро-Бугского лимана. Во время поиска металлолома человек нашел артснаряд.

"Все боеприпасы уничтожены пиротехниками ГСЧС путем контролируемого подрыва" – подытожили в ГСЧС.

Теги: #николаевская #гсчс #боеприпасы
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