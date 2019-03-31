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02:57 31.03.2019

96 свидетелей допрошены по делу одесского завода "Краян" - САП

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В Малиновском районном суде Одессы при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжился допрос свидетелей по делу о покупке здания бывшего завода "Краян", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"27 и 28 марта 2019 в Малиновском районном суде Одессы с участием прокуроров САП продолжился допрос свидетелей в уголовном производстве в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн гривен при покупке здания бывшего завода "Краян" – говорится в сообщении, на официальной странице САП в соцсеи Фейсбук в субботу вечером.

Так, в ходе заседаний были допрошены 15 свидетелей, заявленных стороной обвинения. В общем прокурорами было допрошено 96 свидетелей.

Теги: #сап #суд #одесса
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