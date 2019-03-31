Выборы2019

Выборы

01:49 31.03.2019

2,5 млн грн, внесенные для регистрации кандидатом в президенты "беглым" экс-нардепом Олейником, перечислены в бюджет Украины - ЦИК

2 мин читать

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать денежные средства, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты проживающего в России экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника, и перечислила их в государственный бюджет Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании 30 марта комиссия отказа в удовлетворении соответствующих обращений четырех граждан Украины по возврату средств, внесенных на специальный счет ЦИК, в связи с отсутствием правовых оснований.

Как сообщалось, 7 февраля ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты В.Олейнику.

Претендент не подал лично заявление о самовыдвижении, не подал электронную декларацию за 2017 год.

Он также указал, что с октября 2014 года временно находится на территории Российской Федерации в статусе "политического беженца", и подал копию удостоверения беженца, выданного ему в России 21 октября 2017 года (с отметкой о продлении срока действия до 21 октября 2019 года).

По информации Администрации Государственной пограничной службы Украины, гражданин В.Олейник 1 октября 2014 года выехал из Украины, других сведений о его перемещениях после 1 октября 2014 года в базе данных нет. Таким образом, В.Олейник с 2014 года фактически не проживает на территории Украины, хотя его место жительства зарегистрировано в Украине.

Кроме того, ЦИК установила, что в своей предвыборной программе В.Олейник признает так называемые "ЛНР" и "ДНР", что противоречит законодательству Украины и направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

К его заявлению о выдвижении были приложены четыре квитанции о переводе в безналичном порядке на специальный счет ЦИК денежных средств от четырех указанных лиц, что противоречит требованиям действующего законодательства.

ЦИК тогда указала, что данные средства не были внесены кандидатом или политической партией, и не являются денежным залогом в понимании закона, а потому у комиссии нет правовых оснований для их возвращения.

В своем решении от 7 февраля ЦИК также решила направить в Национальную полицию копии документов, поданных представителем В.Олейника для регистрации его кандидатом на пост президента Украины, для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.

Теги: #кандидат #выборы #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:01 31.03.2019
В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

00:00 31.03.2019
В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

В Украине в воскресенье состоятся выборы президента страны

21:57 30.03.2019
В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение, связанное с избирательным процессом

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение, связанное с избирательным процессом

17:36 30.03.2019
В "день тишины" в полицию Харьковщины поступило 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

В "день тишины" в полицию Харьковщины поступило 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

17:07 30.03.2019
Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

16:32 30.03.2019
Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

15:36 30.03.2019
СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

13:29 30.03.2019
В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

11:14 30.03.2019
"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

10:42 30.03.2019
Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

Украина переходит на "летнее время"

20-я акция "желтых жилетов" во Франции прошла относительно мирно

В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, 1 человек пострадал – полиция

Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Жители Батуми протестуют против строительства в порту транзитного терминала по перевалке минудобрений

В Одессе водитель автомобиля сбил трех нацгвардейцев - Князев

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный – штаб

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА