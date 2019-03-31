2,5 млн грн, внесенные для регистрации кандидатом в президенты "беглым" экс-нардепом Олейником, перечислены в бюджет Украины - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать денежные средства, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты проживающего в России экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника, и перечислила их в государственный бюджет Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании 30 марта комиссия отказа в удовлетворении соответствующих обращений четырех граждан Украины по возврату средств, внесенных на специальный счет ЦИК, в связи с отсутствием правовых оснований.

Как сообщалось, 7 февраля ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты В.Олейнику.

Претендент не подал лично заявление о самовыдвижении, не подал электронную декларацию за 2017 год.

Он также указал, что с октября 2014 года временно находится на территории Российской Федерации в статусе "политического беженца", и подал копию удостоверения беженца, выданного ему в России 21 октября 2017 года (с отметкой о продлении срока действия до 21 октября 2019 года).

По информации Администрации Государственной пограничной службы Украины, гражданин В.Олейник 1 октября 2014 года выехал из Украины, других сведений о его перемещениях после 1 октября 2014 года в базе данных нет. Таким образом, В.Олейник с 2014 года фактически не проживает на территории Украины, хотя его место жительства зарегистрировано в Украине.

Кроме того, ЦИК установила, что в своей предвыборной программе В.Олейник признает так называемые "ЛНР" и "ДНР", что противоречит законодательству Украины и направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

К его заявлению о выдвижении были приложены четыре квитанции о переводе в безналичном порядке на специальный счет ЦИК денежных средств от четырех указанных лиц, что противоречит требованиям действующего законодательства.

ЦИК тогда указала, что данные средства не были внесены кандидатом или политической партией, и не являются денежным залогом в понимании закона, а потому у комиссии нет правовых оснований для их возвращения.

В своем решении от 7 февраля ЦИК также решила направить в Национальную полицию копии документов, поданных представителем В.Олейника для регистрации его кандидатом на пост президента Украины, для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.