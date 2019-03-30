Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Сотрудники полиции Черновцов в рамках профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант", принудительно вернули в страну происхождения иностранного гражданина, который был осужден за совершение тяжкого преступления и является нарушителем миграционного законодательства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Работники отдела борьбы по противодействию торговле людьми ГУНП в Черновицкой области обнаружили 32-летнего гражданина соседней страны, который освободился из мест лишения свободы. Иностранец отбывал наказание за совершение разбойного нападения на территории Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

В 2008 относительно иностранца принималось решение о добровольном возвращении и о запрете въезда на территорию Украины сроком на 6 месяцев, но нарушитель на родину не вернулся.

"Полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы в Черновицкой области по согласованию с Государственной пограничной службой Черниговской области принудительно вернули иностранца через пункт пропуска Черниговской области в Российскую Федерацию. Гражданину запрещен въезд в Украину сроком на 3 года" – подытожили в полиции.