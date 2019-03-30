Жители Батуми протестуют против строительства в порту транзитного терминала по перевалке минудобрений

"Нет химическому терминалу!", - очередную акцию с таким требованием провели в субботу жители Батуми перед административным зданием морского порта против строительства мультимодального транзитного терминала, предназначаемого для перевалки минеральных удобрений из стран Центральной Азии на мировые рынки.

Как сообщает грузинский Первый канал Общественного вещателя, на сей раз протестующие потребовали также, чтобы мэр Батуми Лаша Комахидзе, который 12 марта подписал разрешение на строительство в порту этого терминала, ушел в отставку со своего поста.

По словам участников акции, через терминал планируется транспортировка химических веществ, что создаст экологическую угрозу курортному городу.

"Власти Грузии не фиксируют свою позицию по этому вопросу, говорят, что через терминал будет осуществляться только карбамид, но это не так. Для них главное - деньги, а не интересы людей", - заявил журналистам один из участников протестной акции.

Между тем, в Батумской мэрии заявляют, что терминал не представляет для города никакой угрозы, поскольку британская компания Wondernet Exspress LLP, которая будет его строить, представила всю необходимую документацию, включая воздействие на окружающую среду.

Согласно проекту, Wondernet вместе с американской компанией Trammo, Inc. планируют вложить в строительство терминала $20 млн и оснастить его современной технологией, что позволит ежегодно переваливать через него до 1,2 млн тонн минеральных удобрений.

При этом в мэрии отмечают, что компании-инвесторы готовы привлечь представителей общественности к участию в механизме контроля и мониторинга терминала.

Батумский порт, через который осуществляется в основном транспортировка нефти и нефтепродуктов, находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".