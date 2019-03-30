В Одессе водитель автомобиля сбил трех нацгвардейцев - Князев

В Одессе водитель автомобиля с еврономерами сбил трех сотрудников Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, двое – госпитализированы, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Одесса. Ужасная трагедия. "Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое - госпитализированы", - написал С. Князев на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По словам глав Нацполиции Украины в "Опеле" трое пассажиров получили травмы.

"В "Опеле" трое травмированных. Водитель задержан по ст. 208 УПК" – подытожил С. Князев.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления пострадавшим.