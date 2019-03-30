Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Избирательный процесс требует кардинального реформирования, поскольку действующая система противоречит принципам демократии и не способна обеспечить конституционное право выбора граждан, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил

"Законы в отношении избирательного процесса необходимо пересмотреть. Изменилась политическая и экономическая ситуации, новые стандарты, использование интернета – это все надо учитывать, и дать все-таки возможность всем участникам иметь равные условия. И тогда можно будет говорить о полноценном выборе. А пока избирательный процесс – это соревнование кошельков. Здесь нет политики", - сказал он в эфире телеканала "NewsOne", сообщает пресс-служба СПУ.

При этом И.Кива отметил ряд нарушений, связанных с использованием административного ресурса, капитала и других преимуществ отдельных кандидатов.

"На покупку сеток, на рекламу столько валюты завезли, что у нас доллар обвалился с начала избирательной кампания. А сколько идет на рекламу в соцсетях? Эти деньги никто не контролирует – черный нал, серый нал. Более того, парламент сделали площадкой для агитации - глава фракции БПП Артур Герасимов все два месяца избирательной кампании рассказывает, какой Порошенко молодец. Это и есть прямая агитация и использование трибуны Верховной Рады в интересах одного кандидата" - сказал политик.

Он также отметил, что благодаря политтехнологиям политическая реклама является средством манипуляции сознанием избирателей и потому ее количество необходимо значительно сократить, а основная часть агитации должна проходить на дебатах.

"Это фактически зомбированные. Это искажает сознание и не дает возможность человеку объективно сделать оценку. Давайте оставим дебаты – открытое противостояние кандидатов. На этих выборах дебатов не было в принципе – они боятся вступать в

дискуссию, потому, что сегодня все заранее срежесировано, прописано по заранее подготовленным лекалам", - подчеркнул И.Кива.