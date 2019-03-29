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19:28 29.03.2019

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

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Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

Более 6,3 млн телезрителей смотрели сериал "Слуга народа-3" 27 и 28 марта на телеканале "1+1", самые высокие показатели – у второй серии, сообщает PR-служба студии "Квартал 95" со ссылкой на данные "1+1".

"Общий охват трех серий превысил 6,3 миллиона зрителей. Быстро набирает количество просмотров сериал "Слуга народа-3" и в Интернете. Первую серию посмотрело более 1,3 миллионов, вторую - более 900 тысяч, а третью - почти 700 тысяч", - говорится в сообщении.

Главную роль в сериале "Слуга народа" кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

КИУ также считает, что телефильм "Слуга народа" необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

Также в КИУ заявили, что показ фильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Теги: #зеленский #квартал_95 #слуга_народа #выборы
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