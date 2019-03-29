В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

Правоохранители зафиксировали подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты в г.Черкассы, сообщает официальный сайт Национальной полиции в пятницу.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. Прибыв на место, наряд патрульной полиции выявил большое количество граждан, стоявших в очереди к зданию.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские выявили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - говорится в сообщении.

По приезду на место события следственно-оперативной группы и предметного обзора сотрудники полиции выявили крупные суммы денежных средств, большей частью номиналом по 500 грн, а также документацию с персональными данными граждан, в частности, списки граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс грн.

"На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, а также опрашивает граждан, которые находились в офисном помещении и возле него. В ближайшее время данному событию будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.