Выборы2019

Выборы

18:31 29.03.2019

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

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Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко начнет работу в день выборов, 31 марта, с 12.00.

"Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко начнет работу с 12.00 воскресенья 31 марта в Мыстецьком арсенале в Киеве", - сообщил руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", народный депутат Максим Саврасов на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, в течение дня журналистов будут информировать о явке избирателей, о возможных нарушениях.

"Ожидается, что начиная с 15.00, будут включения из областных избирательных штабов кандидата в президенты Украины Петра Порошенко", - сообщил он.

М.Саврасов рассказал, что утром 1 апреля в пресс-центре будут обнародованы результаты параллельного подсчета голосов. По его словам, брифинг, на котором будут обнародованы результаты параллельного подсчета, запланирован в 8.00 первого апреля.

"В течение дня в пресс-центр будут приходить доверенные лица кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, известные люди, моральные авторитеты Украины, с которыми журналисты смогут поговорить", - добавил парламентарий.

При этом в штабе П.Порошенко рассчитывают закончить параллельный подсчет голосов к трем часам в ночь после выборов. "Мы ожидаем, что до трех ночи мы получим подсчет 100% голосов", - сказал М.Саврасов.

"Каждый наш наблюдатель получил карту для параллельного подсчета голосов, каждый наш наблюдатель зарегистрирован в мобильном приложении "Выбор 2019". Он может сообщить о нарушениях, сведения о явке, результате подсчета голосов и получить все необходимое методическое обеспечение", - рассказал он.

По словам парламентария, при помощи мобильного приложения можно передать фотофакт того или иного нарушения.

М.Саврасов подчеркнул, что информация от наблюдателей сразу же будут появляться на интерактивной карте в избирательном штабе кандидата.

Теги: #порошенко #саврасов #выборы #голоса
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