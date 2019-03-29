Выборы2019

Выборы

18:26 29.03.2019

Более 5,5 тыс. крымчан сменили место голосования для участия в выборах президента Украины

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Более 5,5 тыс. крымчан сменили место голосования для участия в выборах президента Украины

Количество украинцев из Автономной Республики Крым и г.Севастополь, зарегистрировавших смену избирательного адреса для участия в выборах президента Украины (будут голосовать на материковой части страны), составляет 5528 человек, сообщает сайт прокуратуры АРК со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве (1826 человек) и Киевской области (696). 412 человек будут голосовать в ближайшей Херсонской области. 411 крымчан сделают свой выбор во Львовской области, 290 - в Днепропетровской.

Очередные выборы президента Украины пройдут в это воскресенье, 31 марта.

Теги: #голосование #выборы #крымчане
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