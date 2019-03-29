Выборы2019

Выборы

17:57 29.03.2019

Гриценко заявил, что готов отдавать жесткие приказы уничтожать российские военные объекты на российской территории

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Гриценко заявил, что готов отдавать жесткие приказы уничтожать российские военные объекты на российской территории

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что на посту Верховного Главнокомандующего готов отдавать жесткие команды относительно ответа на агрессию со стороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба "Гражданская позиция"

"Если враг посылает диверсионные группы и они уничтожают наши объекты, убивают наших людей, мы что, будем спокойно сидеть смотреть? Это способы ведения боевых действий. Так не бывает", - сказал А.Гриценко в интервью изданию "Цензор.НЕТ" на вопрос, готов ли отдавать он команды уничтожать российские военные объекты на российской территории, если агрессор уничтожает украинские объекты и убивает украинцев.

Он подчеркнул, что Верховный Главнокомандующий должен гарантировать защиту прав, свобод и ценностей людей, является гарантом неприкосновенности и территориальной целостности, поэтому должен реализовывать эти гарантии так, чтобы на страну никто не посягал.

"Если где-то против кого-то нужно будет действовать на опережение, включая действия по линии фронта - значит, будут действия за линией фронта", - заявил А.Гриценко.

Теги: #агрессия #россия #гриценко
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