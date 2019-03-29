Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталия Ковальчука.

Будет ли штаб кандидата в президенты Петра Порошенко вести параллельный подсчет голосов?

Будет. Это действенная, устоявшаяся практика, опробованная и на предыдущих выборах – в 2014 году, и позже на местных выборах и ОТГ. Мы соберем 100% оригиналов протоколов с мокрыми печатями со всех 30 тысяч участков. Это позволит, среди прочего, аргументировано отбросить нападки некоторых кандидатов, которые свой проигрыш будут пытаться объяснить то ли некими фальсификациями, то ли другими неестественными причинами.

Народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду законопроект, предлагающий обязательное проведение теледебатов перед вторым туром голосования? Как Вы думаете, сможет ли Верховная Рада его принять в апреле до второго тура выборов? И не нарушает ли данная норма Конституцию Украины, например, права человека.

В случае если парламент не успеет принять этот законопроект, ваш кандидат планирует участвовать в теледебатах?

Наш штаб готовится к участию Петра Порошенко в дебатах во втором туре.

Граждане имеют право знать, что из себя представляет человек, претендующий возглавлять страну, какая у него программа, как он собирается претворять ее в жизнь, насколько он разбирается в вопросах жизни страны и управления ею, особенно в условиях войны. Ведь зачастую необходимо принимать решения в режиме реального времени, когда нет возможности вникать, заслушивать помощников, а тем более – учиться. Поэтому дебаты важны.

Моя личная позиция: ни один из кандидатов на высшую государственную должность не должен бояться теледебатов. Президент-трус украинцам не нужен.

Участие в дебатах должно стать частью политической культуры и "обязательной программой" для любого кандидата, планирующего возглавить Украину. Уверен, со временем так и будет. Сейчас же решение – за парламентом.

Вы уже второй раз возглавляете работу избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. Какие основные новшества этой избирательной кампании? Чем она отличается от предыдущей?

Я бы выделил три основных отличительных черты кампании. Первое – поражает количество и сомнительные источники финансирования некоторых кандидатов. Они так и не поняли, что страна изменилась, мир изменился, и лицемерие уже не пройдет. Второе – методы ведения агитации. Столько грязи не было давно; некоторые каналы перешли все возможные "красные линии". И третье, основное. Эта кампания – по сути, точка невозврата Украины на орбиту России. Именно поэтому Кремль прилагает огромные усилия (и не только информационные) для вмешательства в ход избирательной кампании, дестабилизации ситуации в стране. И чего не могу понять – легкости, с которой Кремлю готовы подыгрывать и подыгрывают некоторые кандидаты. Просто ради рейтинга. Такое впечатление, что уроки истории ничему не учат.

Но в целом, я уверен в мудрости украинского народа. Поэтому мы оптимисты.

Как наш штаб отреагировал на эти вызовы? Еще вначале выборов мы заявили о прозрачности кампании Петра Порошенко – он единственный из кандидатов, кто самостоятельно и независимо финансирует собственную кампанию.

Также мы предложили общественности проверить источники наполнения избирательных фондов всех кандидатов и соответствие с реальными затратами кампании.

Мы обратились к штабам других кандидатов с призывом отказаться от грязных технологий и не создавать провокации, которые раскалывают страну. Но чем ближе их проигрыш, тем больше грязи.

Мы призывали журналистов проверять новости на достоверность. Агрессор с помощью фейковых новостей пытается расшатать страну и повлиять на ход выборов, как он уже делал это в других странах. Поэтому сегодня важно, чтобы СМИ не перепечатывали фейкньюс (фальшивые новости – ИФ) и не помогали врагу.

Приоткройте завесу рабочей кухни штаба. Что входит в зону Вашей ответственности как главы избирательного штаба, ведь Вы взяли отпуск по месту своей основной работы – первого заместителя Администрации президента? Сколько людей работает в штабе?

Это многотысячная слаженная команда. Известные и авторитетные люди: участники АТО, волонтеры, ученые, художники. Например, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, народная артистка Украины Ада Роговцева, дипломат и писатель Юрий Щербак, освобожденный из плена террористов ученый Игорь Козловский и многие другие достойные люди, которые искренне поддерживают президента. Это также и наблюдатели, члены комиссий, юристы, партийцы, народные депутаты, депутаты местных советов, волонтеры общественных организаций сегодня делают все от них зависящее, чтобы Украина победила.

Что касается оргструктуры на центральном уровне, то сегодня она выглядит так: я координирую, контролирую и направляю работу штаба, Игорь Грынив руководит избирательной кампанией. Руслан Князевич — уполномоченный представитель кандидата на пост президента Украины в ЦИКе, Сергей Березенко — заместитель руководителя штаба по организационно-массовой работе, Нина Южанина — доверенное лицо кандидата на пост президента Украины в едином общегосударственном избирательном округе, распорядитель счетов избирательного фонда, Олег Медведев – спикер избирательной кампании.

Как Вы оцениваете нынешнюю президентскую избирательную кампанию?

Кампания имеет ряд особенностей. Первейшая — это значение данных выборов для истории страны. Президент Порошенко сказал, что выборы этого года будут точкой невозврата Украины в "русский мир". В этом смысле нынешняя кампания – это экзамен и для власти, и для политиков в целом, и для общества.

От этих выборов зависит, сможет ли Украина сохранить государственную независимость? Сможем ли мы противостоять попыткам Путина снова колонизировать государство? Продолжит ли страна свой путь к обретению полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО?

Отдадут ли украинцы свое государство популистам и марионеткам олигархов, погубив тем самым достижения прошлых пяти лет, или все-таки выберут свой собственный путь? Альтернатива перед страной очень проста: либо президент Порошенко получает мандат доверия и завершает начатый путь в ЕС и НАТО, либо побеждает Путин, а Украину отбрасывает на десятилетия назад. Это и есть главный вопрос на сегодняшний день.

Значение этих выборов очень хорошо понимают в Москве. Мы видим – даже проекты решения о непризнании вносят в Думу. Понимают, что миф о "русском мире" может окончательно рассыпаться в случае успешной европейской и евроатлантической интеграции Украины. Поэтому агрессор ведет полномасштабную информационную войну, планирует диверсии. Мы все должны быть начеку. Не подыгрывать врагу, не распространять фейки, и уж конечно, не поддаваться на силовые провокации.

К сожалению, многие наши оппоненты оказались не готовы к уровню вызовов, которые сейчас стоят перед страной. Они во главу угла ставят победу любой ценой. Отсюда – зашкаливающий уровень популизма. Это усложняет профессиональную, честную и открытую дискуссию о будущем нашего государства. Дискуссию не только между кандидатами, но – что главное – между избирателем и кандидатом.

Но, уверен, избрав такой стиль кампании, наши оппоненты просчитались, и украинский избиратель уже очень скоро укажет им на это.

Очень важно, чтоб каждый гражданин, который связывает свое будущее с Украиной, пришел и проголосовал.

Какова, по Вашему мнению, роль креативного подхода в нынешней избирательной кампании вообще и президента в частности?

Нам есть, что сказать людям. У Петра Порошенко множество достижений на посту президента и Верховного главнокомандующего. Он является единственным кандидатом, способным эффективно выполнять полномочия президента Украины. И донести это, донести правду людям – и есть наша задача.

Как и кто проводит "мозговые штурмы" в избирательном штабе? Кто у вас главный креативщик?

Что касается хода избирательной кампании, то главный по содержанию и идеологии у нас – Игорь Грынив.

В случае выхода Петра Порошенко во второй тур выборов, есть ли у Вас в запасе еще какие-то креативные идеи избирательной кампании для его победы?

Если внимательно проанализировать динамику результатов соцопросов за последний год, то его рейтинг постоянно рос. Выход Петра Порошенко во второй тур — это ожидаемый и закономерный результат. У нас есть стратегия победы.

И речь тут не о том, нравится Порошенко или нет. Вопрос стоит иначе: быть украинскому государству или нет? Единственный способ сохранить государственность – это поддержать президента Порошенко.

Как повлияли на рейтинг вашего кандидата в президенты расследования журналистов о коррупционных схемах в ГК "Укроборонпром"?

Президент отреагировал, как и должен отреагировать глава государства: независимо от фамилий и должностей, виновные понесут наказание. Рейтинг не изменился. Единственное – сожалею, что некоторые кандидаты, рвущиеся к власти, были готовы в этой истории поставить под удар всю страну. Любой ценой.

Хотим мы или не хотим, но социальные сети стали частью предвыборного процесса и оказывают влияние на мнения граждан. Проводится ли анализ сетей и осуществляется ли координация с блогерами, которые поддерживают П.Порошенко? А как Вы оцениваете неоднозначные порой высказывания условно пропрезидентских блогеров в адрес журналистов или членов общественных организаций (например, когда они ругаются в Фейсбуке)? Не считаете ли Вы, что подобные споры могут как-то негативно ассоциироваться с самим П.Порошенко, дескать, раз сторонники президента в Интернете так думают, то и он сам так может думать.

Социальные сети привнесли в электоральные дискуссии новый инструментарий. Теперь поспорить на любую тему можно независимо от времени и расстояния (смеется – ИФ).

А если серьезно, то социальные сети дали возможность оперативно, без посредников и их интерпретаций дать возможность избирателю напрямую узнать о деятельности кандидатов. А сторонникам и противникам кандидатов – выяснить отношения в виртуальном мире.

Есть вещи, которые президент принципиально не будет контролировать. В частности, позиции, высказанные другими в соцсетях. Если кто-то является официальным представителем команды, тогда да – его высказывания могут быть оценены на предмет соответствия общим ценностям.

Уровень открытости дискуссии и вообще коммуникации в соцсетях демонстрирует сегодня разительное отличие украинского общества от соседа-агрессора. У нас не сажают зарепосты и критику власти, и это то, что выгодно отличает нас в предвыборной дискуссии, дает украинцам возможность избирать непредвзято, объективно, думая.

Во сколько обошлась предвыборная кампания вашему кандидату? Сколько средств тратится ежедневно на избирательную кампанию Порошенко?

Наверное, самый простой для ответа вопрос. Кампания Порошенко прозрачна и финансируется им самостоятельно из ранее официально задекларированных средств. Кроме всего прочего, такой подход дает гарантию независимости президента при принятии решений: нет олигархов, которым он был бы обязан приходом к власти. За ним никто не стоит – никто не может дергать его за ниточки.

На сегодня из избирательного фонда Петра Порошенко потрачено 415 млн грн.

Анализируя прошедшую часть предвыборной кампании, какие, по Вашему мнению, ошибки были допущены?

Детальный анализ нашей стратегии и проектов кампании будет сделан позднее – по завершению кампании. После победы соберёмся всем штабом и тщательно разберем все наши действия, вызовы и наши ответы на них.

Сейчас все наши усилия направлены на одно – на достижение победы.

Как Вы оцениваете риски для кампании кандидата, которые могут возникнуть при подготовке ко второму туру? Есть ли такие, которые могут сорвать выборы?

Мы делаем все для того, чтоб выборы прошли спокойно, несмотря на все противодействие России.

Цель президента сегодня – обеспечить безопасность, стабильность работы всех демократических институций в стране, чтобы выборы состоялись и были проведены в соответствии с международными стандартами и требованиями. Для того чтобы украинцы могли спокойно проголосовать, задействованы все правоохранительные структуры.

России не удавалось сорвать выборы раньше, не удастся и сейчас. Украинцы – мудрый народ.

Оппоненты Петра Порошенко по президентской гонке заявляют, что власть готова задействовать админресурс, чтобы добиться победы своего кандидата. Они также говорят об организации так называемых "сеток". К слову сказать, последний отчет Гражданской сети ОПОРА также отмечает возвращение админресурса. Что Вы можете по этому поводу сказать? Что Вы скажете в ответ на обвинения ваших оппонентов о том, что вы готовитесь фальсифицировать результаты выборов?

По-моему, оппоненты стали забывать, что именно президент Петр Порошенко в сложный момент украинской истории сохранил независимость Украинского государства, усилил его обороноспособность, обеспечил международную поддержку Украины. И сегодня весь мир, все наши западные партнеры внимательно следят за украинскими выборами. Мы понимаем, что от качества их проведения зависят перспективы нашего вступления в ЕС и НАТО.

Поэтому команда Порошенко, как никакая другая, заинтересована в честных выборах, чтобы победа действующего президента ни у кого не вызывала сомнений.

Когда в избирательной кампании используются признанные во всем демократическом мире практики, а нас за это критикуют оппоненты, у меня это вызывает улыбку. Вдумайтесь в абсурдность ситуации – уже более 20 лет в Украине действуют программы демократического образования по линии официальной помощи от США и Евросоюза. Лучшие западные политологи и консультанты постоянно учат все политические партии Украины лучшим демократическим методам взаимодействия с избирателями, например, сбор подписей под петициями, анкетирование по актуальным проблемам, общественные слушания, кампании "от дверей к дверям", привлечение волонтеров и сторонников и т.д.

По логике наших оппонентов, они учат украинское гражданское общество строить "сети" и подкупать избирателей?! Это же полный бред.

Но действительно огорчает другое. Когда президент реализовывает программу по борьбе с бедностью, происходит индексация пенсий, монетизация субсидий и так далее, ему кто-то из кандидатов говорит: "Это подкуп". Я понимаю их логику: чем людям хуже, тем им лучше. Им было бы вообще хорошо, если бы президент ничего не делал. Но так не будет. А будет развитие страны.

Что касается обвинений в использовании админресурса и подкупа: пока что кроме голословных обвинений ничего нет. И не будет. Кстати, прошлые президентские выборы, на которых победил Порошенко, были признаны наиболее честными из всех, проведенных в Украине.

Насколько отсутствие нумерации фамилий кандидатов президенты в бюллетене "затруднит" выбор избирателя или просто запутает его, учитывая, что в нем есть одинаковые фамилии.

В целом, в бюллетене указаны полностью фамилия, имя, отчество. Я не понимаю, как можно перепутать своего кандидата с кем-то другим?! Акцентированное внимание к этой теме выдает неуверенность отдельных кандидатов в своей победе.

Не секрет, что явка на выборах всегда была проблемой, особенно среди молодых людей. Ввиду этого как Вы относитесь к тому, чтобы со временем разработать электронную систему для голосования на выборах, чтобы проголосовать можно было бы с любой точки мира, например, через смартфон? Это сняло бы и проблему с подсчетом голосов, и с печатью бюллетеней и их доставкой на участки и в ЦИК.

Лично я – за прогресс в технологиях и их повсеместное внедрение. Мы должны внимательно изучать все кейсы в других странах, технологические, а главное — электоральные особенности этих процессов.

В то же время мы должны помнить и об опасностях, которые они в себе несут. В частности, неконтролируемое вмешательство в выборы и искажение их результатов. Поэтому, считаю, что здесь важно идти осторожно и внимательно. Эта технология может быть внедрена только если мы будем уверены в ее безопасности и невозможности вмешаться извне в деятельность системы.