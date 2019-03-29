Минэнергоугля распорядилось обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в день выборов

Министерство энергетики и угольной промышленности предприняло ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного энергоснабжения на избирательных участках в день выборов президента Украины 31 марта.

Согласно сообщению пресс-службы, по поручению ведомства операторы системы распределения э/э изучили техсостояние сетей, питающих участки, выполнили, в случаях, где это было необходимо ремонтные работы, а также подготовили резервные источники питания для обеспечения бесперебойной подачи э/э на случай возникновения аварийных ситуаций. Также операторами электросетей составлены графики дежурств ремонтно-эксплуатационного персонала.

Кроме того, министерство поручило "НЭК "Укрэнерго", которое осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны, обеспечить координацию проведения аварийно-возобновительных работ на случай отключения питания.

С 06:00 31 марта и до окончания подсчета результатов голосования НЭК должно каждые два часа информировать министерство о состоянии системы энергоснабжения, подчеркнули в Минэнерго.