Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Государство должно гарантировать детям с особыми потребностями доступ к качественному образованию, в том числе и высшему, а дальше обеспечить полную социализацию, включение каждого такого ребенка в украинское общество, заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко во время встречи с родителями детей с ограниченными возможностями в г. Вишневое Киевской области.

Как сообщают в пресс-службе политика, родители попросили В.Наливайченко помочь с помещением для инклюзивно-ресурсного центра Киево-Святошинского района, поскольку сегодня центр существует лишь на 8 кв. метрах, где помещаются только два стола. По их словам, все обращения к властям с просьбой выделить больше помещение, где бы дети могли заниматься с педагогами, не принесли результатов.

"Это недопустимо! Власть должна поименно знать всех мам и пап, всех детей, которым нужна помощь", - считает В.Наливайченко.

Он отметил, что должна быть разработана и достаточно профинансирована из бюджета национальная программа поддержки семьям, где есть дети с особыми потребностями.

"Я говорю о снижении на 50% коммунальных тарифов для семей, имеющих детей с инвалидностью подгруппы "А ", обеспечении бесплатными лекарствами и средствами гигиены. Я уже не говорю о безбарьерности - пандусы, подъемники - этот вопрос уже давно должен быть закрыт в нашем обществе", - подчеркнул кандидат в президенты.