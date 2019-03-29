Выборы2019

Выборы

14:54 29.03.2019

Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

1 мин читать
Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Государство должно гарантировать детям с особыми потребностями доступ к качественному образованию, в том числе и высшему, а дальше обеспечить полную социализацию, включение каждого такого ребенка в украинское общество, заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко во время встречи с родителями детей с ограниченными возможностями в г. Вишневое Киевской области.

Как сообщают в пресс-службе политика, родители попросили В.Наливайченко помочь с помещением для инклюзивно-ресурсного центра Киево-Святошинского района, поскольку сегодня центр существует лишь на 8 кв. метрах, где помещаются только два стола. По их словам, все обращения к властям с просьбой выделить больше помещение, где бы дети могли заниматься с педагогами, не принесли результатов.

"Это недопустимо! Власть должна поименно знать всех мам и пап, всех детей, которым нужна помощь", - считает В.Наливайченко.

Он отметил, что должна быть разработана и достаточно профинансирована из бюджета национальная программа поддержки семьям, где есть дети с особыми потребностями.

"Я говорю о снижении на 50% коммунальных тарифов для семей, имеющих детей с инвалидностью подгруппы "А ", обеспечении бесплатными лекарствами и средствами гигиены. Я уже не говорю о безбарьерности - пандусы, подъемники - этот вопрос уже давно должен быть закрыт в нашем обществе", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #выборы #наливайченко #валентин_наливайченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:34 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:30 29.03.2019
Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

15:11 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:07 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

14:54 29.03.2019
Минэнергоугля распорядилось обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в день выборов

Минэнергоугля распорядилось обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в день выборов

14:51 29.03.2019
Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

14:43 29.03.2019
Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

14:36 29.03.2019
Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

14:35 29.03.2019
Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток – Фацевич

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток – Фацевич

14:34 29.03.2019
Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: Сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: Сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Карасев: При низкой явке в первом туре выборах у Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур

Соцсети привнесли в предвыборные дискуссии новый инструментарий – глава штаба Порошенко

Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов – Мингарелли

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Гриценко предположил, что партии, которые объединились вокруг него, могут пойти вместе на парламентские выборы

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева - Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА