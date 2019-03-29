Выборы2019

Выборы

14:26 29.03.2019

Карасев: При низкой явке в первом туре выборах у Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур

1 мин читать
Карасев: При низкой явке в первом туре выборах у Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур

Если явка избирателей в первом туре выборов президента Украины 31 марта будет низкой, то у шоумена Владимира Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Во втором туре не исключаю вариант Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ) и Порошенко (действующий президент Украины Петр Порошенко – ИФ) или Тимошенко и Зеленский. Отрыв Зеленского, как показывают социсследования, достаточно высокий, но если явка будет низкой, и если не "твердый" электорат Зеленского – в первую очередь молодежь – проигнорирует выборы, то тогда у него шансов будет меньше попасть во второй тур", - сказал В.Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

В то же время, политолог отметил, что при высокой явке избирателей и повышенной активности сторонников В.Зеленского, у него будут достаточно высокие шансы на прохождение во второй тур.

Наименее вероятной конфигурацией кандидатов во втором туре В.Карасев назвал пару П.Порошенко - В.Зеленский.

Теги: #тимошенко #порошенко #карасев #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:34 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:33 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:30 29.03.2019
Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

15:11 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:07 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

14:54 29.03.2019
Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

14:54 29.03.2019
Минэнергоугля распорядилось обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в день выборов

Минэнергоугля распорядилось обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков в день выборов

14:51 29.03.2019
Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

14:43 29.03.2019
Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

14:36 29.03.2019
Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток – Фацевич

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: Сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Соцсети привнесли в предвыборные дискуссии новый инструментарий – глава штаба Порошенко

Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов – Мингарелли

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Гриценко предположил, что партии, которые объединились вокруг него, могут пойти вместе на парламентские выборы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА