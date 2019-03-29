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14:21 29.03.2019

Соцсети привнесли в предвыборные дискуссии новый инструментарий – глава штаба Порошенко

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Соцсети привнесли в предвыборные дискуссии новый инструментарий – глава штаба Порошенко

Уровень открытости дискуссий в социальных сетях дает украинцам возможность сделать непредвзятый выбор на выборах президента и выгодно отличает Украину от России, считает руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко Виталий Ковальчук.

"Уровень открытости дискуссии и вообще коммуникации в соцсетях демонстрирует сегодня разительное отличие украинского общества от соседа-агрессора. У нас не сажают за репосты и критику власти, и это то, что выгодно отличает нас в предвыборной дискуссии, даёт украинцам возможность избирать непредвзято, объективно, думая", - сказал В.Ковальчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, соцсети привнесли в электоральные дискуссии новый инструментарий, дали возможность избирателю оперативно, без посредников и их интерпретаций напрямую узнать о деятельности кандидатов, а сторонникам и противникам кандидатов – выяснить отношения в виртуальном пространстве.

Отвечая на вопрос, осуществляется ли координация избирательного штаба с популярными блогерами, которые поддерживают президента, В.Ковальчук сказал: "Есть вещи, которые президент принципиально не будет контролировать. В частности, позиции, высказанные другими в соцсетях. Если кто-то является официальным представителем команды, тогда да – его высказывания могут быть оценены на предмет соответствия общим ценностям".

Теги: #ковальчук #соцсети #выборы
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