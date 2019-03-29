Выборы2019

Выборы

13:18 29.03.2019

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

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Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

Центральная избирательная комиссия информирует о запрете использования штампа "Выбыл" и предостерегают от внесения каких-либо изменений в избирательные бюллетени на выборах президента Украины.

"Просим довести до сведения всех участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины требования части 7 статьи 72 закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается, обратив их внимание, что согласно части 9 статьи 72 закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома, размещенном на сайте Комиссии в пятницу.

Также в сообщении отмечается, что Центризбирком принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины в случае обращения кандидата в любое время после его регистрации, но не позднее, чем за 23 дня до дня дня выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

Такое разъяснение ЦИК сделала в связи с сообщениями СМИ о принятии решения об отмене регистрации отдельных кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах главы государства.

"Таким образом, срок представления в Центральную избирательную комиссию указанного обращения кандидата на пост президента Украины прошел 7 марта 2019г. При этом законом предусмотрено, что в случае поступления соответствующего обращения кандидата на пост президента Украины позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть позже 7 марта 2019 года, такое обращение Центральной избирательной комиссией не рассматривается, решение по нему не принимается", - говорится в сообщении комиссии.

В ЦИК отметили, что таким образом упоминаемые публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

"Итак, обращаем внимание, что на 28 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 27 марта бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины. Такое решение принял политсовет Социалистической партии.

Теги: #бюллетени #цик #выборы
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