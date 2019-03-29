Выборы2019

Выборы

12:51 29.03.2019

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

2 мин читать
Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

В Гражданской сети "Опора" указывают, что риски реализации незаконных способов воздействия на волеизъявление избирателей, в том числе путем денежного подкупа, остаются чрезвычайно высокими, но единственным основанием для оценки таких действий может быть надлежащим образом сформированная и документированная доказательная база.

"Количество выявленных субъектами избирательного процесса и официально зафиксированных правоохранительными органами инцидентов, имеющих признаки подкупа избирателей, по оценкам "Опоры", несколько меньше, чем объем информационных сообщений, которые публично тиражируются политическими конкурентами", - говорится в обнародованном в пятницу третьем отчете организации по результатам наблюдения за выборами президента Украины в марте.

По мнению наблюдателей, правоохранители должны найти законный баланс между тайной следствия и оперативным информированием общества о результатах расследования обнародованных ими инцидентов по подготовке или совершению подкупа избирателей.

В "Опоре" указали, что согласно принятому в феврале 2019 года разъяснению ЦИК, избиратели имеют право предоставлять агитационные услуги только на безвозмездной основе, за счет средств избирательного фонда кандидата возможна компенсация лишь фактических расходов, которые понесли избиратели при осуществлении агитации (проезд, проживание, телефонная связь и т.д.).

"На практике нет оперативных инструментов проверки обоснованности компенсаций избирателям за понесенные ими расходы при осуществлении агитационной деятельности. С целью усиления финансового контроля и предупреждения возможных технологий материального стимулирования избирателей Верховной Раде Украины целесообразно усилить законодательные положения по соответствующему вопросу накануне очередных выборов народных депутатов Украины", - указали в "Опоре".

Теги: #опора #избиратели #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

13:33 29.03.2019
Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

13:26 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:21 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:18 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

13:05 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

13:01 29.03.2019
Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

13:00 29.03.2019
Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

12:54 29.03.2019
Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

12:53 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов – Мингарелли

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов – Мингарелли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко предположил, что партии, которые объединились вокруг него, могут пойти вместе на парламентские выборы

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева - Госпогранслужба

В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

Скоцик заявил о намерении поддержать Зеленского во втором туре

В избирательные фонды кандидатов в президенты поступило 1,312 млрд грн – движение "Честно"

Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

В "Зе!Команде" заявляют о распространении фейковых листовок о Зеленском

Бойко: 31 марта нужно проголосовать за мир, чтобы не терпеть войну и разруху еще 5 лет

Несколько членов Кабмина могут войти в новую политсилу главы правительства в случае его решения принять участие в парламентских выборах

Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА