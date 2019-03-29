Гриценко предположил, что партии, которые объединились вокруг него, могут пойти вместе на парламентские выборы

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко предположил, что семь партий и политических сил, которые объединились и поддержали его на президентских выборах, могут объединиться в одну партию перед парламентскими выборами.

"Как только завершится избирательный процесс, мы сядем с семью партиями, которые поддержали, или снялись в пользу и поддержали меня, и будем обязательно решать. Я предполагаю, что часть из тех сил, которые ближе и сейчас мы работаем в формате штаба могут объединиться в одну партию. Мы найдем правильный формат, который будет полезен для страны", - рассказал А.Гриценко в программе "Право на власть".

Кроме этого, он добавил, что еще год назад вместе с Андреем Садовым договорился, что в следующем парламенте партии "Гражданская позиция" и "Самопомич" будут первыми силами, которые будут формировать коалицию.

"Еще до того, как мы договорились, что Садовый снимется и поддержит меня, за год до того мы твердо договорились, что в следующем парламенте "Гражданская позиция" и "Самопомич" это будут первые силы, которые будут формировать коалицию", - добавил кандидат в президенты.