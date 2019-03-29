Выборы2019

Выборы

12:21 29.03.2019

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева - Госпогранслужба

1 мин читать
Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева - Госпогранслужба

Накануне выборов президента Украины в страну, в основном через международные аэропорты Киева, прибывают несколько тысяч иностранных журналистов и представителей мониторинговых миссий, в связи с чем возможны задержки при прохождении государственной границы, предупреждают в Госпогранслужбе Украины.

"Уважаемые иностранные журналисты и международные наблюдатели! … Большинство из вас прибывает через аэропорты в Киеве. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможные задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации. Желаем успешной работы во время ваших миссий", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении пресс-службы украинского погранведомства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Как сообщалось, по состоянию на 27 марта Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #киев #аэропорты #наблюдатели #журналисты #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 29.03.2019
В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

13:39 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

13:33 29.03.2019
Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

13:26 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:21 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:18 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет - ЦИК

13:05 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

13:01 29.03.2019
Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

13:00 29.03.2019
Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн – глава штаба

12:54 29.03.2019
Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов – Мингарелли

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Гриценко предположил, что партии, которые объединились вокруг него, могут пойти вместе на парламентские выборы

В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

Скоцик заявил о намерении поддержать Зеленского во втором туре

В избирательные фонды кандидатов в президенты поступило 1,312 млрд грн – движение "Честно"

Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

В "Зе!Команде" заявляют о распространении фейковых листовок о Зеленском

Бойко: 31 марта нужно проголосовать за мир, чтобы не терпеть войну и разруху еще 5 лет

Несколько членов Кабмина могут войти в новую политсилу главы правительства в случае его решения принять участие в парламентских выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА