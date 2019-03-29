Скоцик заявил о намерении поддержать Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Виталий Скоцик заявил о своем намерении поддержать другого кандидата Владимира Зеленского после первого тура.

"Среди кандидатов в президенты, так же как я, есть один человек, который никогда никуда не избирался и никогда не занимал никаких государственных должностей. К сожалению, этот человек в студию к вам пока не пришел. Мы будем проводить консультации, и если мы найдем общий язык с Владимиром Зеленским, мы его поддержим во втором туре. Потому что он может быть теми изменениями, которым мы подставим свое профессиональное крыло", - сказал В.Скоцик, отвечая на вопрос журналистки Сони Кошкиной в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" о том, к какому кандидату члены избирательных комиссий от В.Скоцика перейдут во втором туре.