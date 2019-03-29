Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

Новая Украина будет мирной, современной, справедливой и богатой европейской страной, а завершить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления позволит Новый курс - пошаговый план действий, сказала лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника", - сказала она во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером, сообщают в пресс-службе политсилы.

При новом президенте Украина будет современной - инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект, подчеркнула Ю.Тимошенко.

"Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций", - сказала кандидат.

Кроме того, по ее словам, будут созданы все условия для поднятия среднего класса.

"На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновационные будет поставлена ​​главная стратегия развития страны", - отметила лидер "Батькивщины".

Новая власть поставит на место тарифы, уровень жизни людей, позаботится о наших пенсионерах и сделает все, чтобы у нас было современное образование и медицина, подчеркнула она.

"Нам нужны ключевые правильные изменения, предусмотренные Новым курсом Украины", - добавила Ю.Тимошенко.