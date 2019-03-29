В "Зе!Команде" заявляют о распространении фейковых листовок о Зеленском

В "Зе! Команде" заявили о распространении фейковых листовок о кандидате в президенты, лидере студии "Квартал-95" Владимире Зеленском.

"Историческое количество грязи и самая черная фейковая кампания за все президентские гонки. Осталось 2 дня до выборов, а действующая власть никак не хочет признавать свое поражение и использует единые знакомые ей методы - ложь и поливание грязью ...", - отметили на странице команды В.Зеленского в Facebook в пятницу, прикрепив к публикации соответствующие фотографии.