Выборы2019

Выборы

10:51 29.03.2019

В "Зе!Команде" заявляют о распространении фейковых листовок о Зеленском

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В "Зе!Команде" заявляют о распространении фейковых листовок о Зеленском

В "Зе! Команде" заявили о распространении фейковых листовок о кандидате в президенты, лидере студии "Квартал-95" Владимире Зеленском.

"Историческое количество грязи и самая черная фейковая кампания за все президентские гонки. Осталось 2 дня до выборов, а действующая власть никак не хочет признавать свое поражение и использует единые знакомые ей методы - ложь и поливание грязью ...", - отметили на странице команды В.Зеленского в Facebook в пятницу, прикрепив к публикации соответствующие фотографии.

Теги: #зе_команда #зеленский #команда_зеленского #владимир_зеленский #выборы
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