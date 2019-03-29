Бойко: 31 марта нужно проголосовать за мир, чтобы не терпеть войну и разруху еще 5 лет

Нынешняя власть наносит вред собственному народу, ввергая страну в бедность и разруху. Украину захлестнул тарифный и ценовой геноцид, социальная несправедливость, безработица, экономика страны рушится – и все это на фоне бодрых рапортов правительства об успешных реформах и наживы на войне властной верхушки, заявил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"31 марта – день, который может изменить страну. Либо мы, украинцы, установим мир, либо война и разруха продлятся еще пять лет. Это решение только в наших руках. Если мы хотим, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, чтобы война была прекращена, а страна начала путь к успешному развитию – нужно прийти на избирательные участки и проголосовать за мир", - сказал он в пятницу, 29 марта, общаясь с журналистами, сообщают в пресс-службе политсилы.

По словам Ю.Бойко, его поездка в Москву, которую критикуют представители нынешней власти, на самом деле показала, что работать в направлении мирных переговоров и нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией можно и необходимо.

"Те, кто критикует нашу встречу в Москве – те выступают за войну. Они хотят и дальше наживаться на ней, и всеми силами будут противостоять желанию миллионов украинцев о мире, самой возможности мирных переговоров. А нам следует начинать эти переговоры, и чем быстрее, тем лучше. Это позволит, главное, — остановить гибель людей. А также решить такой важный для украинцев газовый вопрос, начать восстановление экономики, вернуть утраченные культурные и экономические связи с Россией. Если политика действительно волнует судьба его страны и людей, то он не может игнорировать те возможности, которые дает переговорный процесс", - отметил политик.