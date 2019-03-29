Выборы2019

Выборы

08:36 29.03.2019

Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

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Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявляет, что активисты "Национальных дружин" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента 31 марта только в качестве официальных наблюдателей.

"Общественная организация "Национальные дружины", несколько тысяч людей являются официально зарегистрированными наблюдателями 31 марта на выборах президента Украины. Поэтому как официальные наблюдатели в рамках законодательства Украины эти люди - волонтеры и активисты, - будут присутствовать на участках", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

На уточняющий вопрос, А.Билецкий ответил, что представители "Нацдружин" не будут присутствовать на участках в день выборов в каком-либо другом качестве.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что "Нацдружины" не пойдут на обострение ситуации во время наблюдения за выборами президента страны.

Ранее представитель "Нацдружин" заявил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу.

Генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель не исключает, что представители ОО "Национальные дружины" в день выборов президента 31 марта будут присутствовать на избирательных участках с удостоверениями журналистов партийного или общественного издания, несмотря на небольшое количество официально зарегистрированных наблюдателей от их организации.

Теги: #наблюдатели #нацдружины #выборы
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