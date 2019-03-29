Несколько членов Кабмина могут войти в новую политсилу главы правительства в случае его решения принять участие в парламентских выборах

В случае, если действующий Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет решение участвовать в парламентских выборах и создать для этого свою политическую силу, одними из ключевых участников этой силы могут стать несколько действующих членов Кабинета министров, сообщают источники издания «Фокус».

По его информации, в состав новой политсилы могут войти вице-премьер-министр Владимир Кистион, который сейчас курирует вопросы энергетики и инфраструктуры, а также министр образования и науки Лилия Гриневич и замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Также одной из ключевых фигур новой силы может стать самый молодой член правительства – министр Кабмина Александр Саенко, который ведет сразу несколько направлений реформ, таких как как электронное правительство, перевод административных услуг в онлайн, формирование новой философии госуправления и корпоративного управления. Он также курирует ряд социальных инициатив, в частности, программу «Доступные лекарства». По информации издания, Александр Саенко уже является сооснователем общественной организации «Украинская стратегия успеха», которую связывают с главой правительства, а также на протяжении последних лет «играет важную роль во взаимодействии премьер-министра с коллегами по Кабмину, и с Парламентом.