Почти 40 обращений о нарушениях избирательных прав украинцев поступили на "горячую" линию омбудсмена

За три дня на "горячую" линию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой пришло 38 обращений о нарушениях избирательных прав.

"На телефон горячей линии уполномоченного ВР по правам человека за три рабочих дня поступило 38 обращений о нарушении избирательных прав граждан и с каждым часом их становится больше. Звонки поступили из 17 областей Украины и Киева, больше всего - из Киевской области", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

По ее словам, большинство граждан обратились из-за невнесения их в список избирателей и допущенных там неточностей.

Кроме того, отметила омбудсмен, актуальным остается вопрос реализации избирательного права граждан, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательный участок.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.