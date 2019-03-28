Выборы2019

Выборы

19:54 28.03.2019

Порошенко о непризнании Россией выборов в Украине: Сценарий Москвы валится, поэтому они так верещат

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Порошенко о непризнании Россией выборов в Украине: Сценарий Москвы валится, поэтому они так верещат

Проект постановления о непризнании результатов президентских выборов в Украине, зарегистрированный в Госдуме РФ, свидетельствует о невозможности Кремля осуществить свой сценарий, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Вчера в Государственной думе России зарегистрировали постановление о непризнании результатов выборов в Украине… Наверное, в Российской Федерации чувствуют, что их сценарий валится и поэтому они так верещат. Успокойтесь, ничего у вас не выйдет! Украинцы раскусили их замысел, украинцы должны проголосовать так, как Кремлю бы меньше всего хотелось", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями в четверг во Львове.

Теги: #порошенко #россия #украина #выборы
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