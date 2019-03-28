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Выборы

19:36 28.03.2019

Гриценко рассказал, как планирует изменить молодежную политику

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Гриценко рассказал, как планирует изменить молодежную политику

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что необходимо принципиально изменить государственную поддержку молодежи.

"Когда речь идет о том, что ребенок учится по государственному заказу, и если государство за то платит, то справедливо, чтобы государство гарантировало первое рабочее место. Иначе зачем тогда оно готовит", - сказал А.Гриценко в эфире программы "Президент", сообщает пресс-служба политика.

Он также добавил, что государство должно обеспечивать тех одаренных детей, семьи которых имеют небольшие доходы.

"Если одаренный ребенок поступил в вуз, но семья экономически не может ее содержать, государство должно обеспечить общежитие, повышенную стипендию и гарантированное рабочее место. Это или ребенок из семьи погибшего солдата, или человек с инвалидностью. Все это должно быть создано", - считает кандидат в президенты.

Теги: #образование #молодежь #гриценко
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