ЦИК передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков дополнительно 3 тыс. 999 бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала участковым избирательным комиссиям 12 заграничных избирательных участков дополнительно 3 тысячи 999 бюллетеней для голосования.

"Во время заседания Центральная избирательная комиссия передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - заместителя начальника Управления - начальника отдела информационно-организационного менеджмента Управление генерального секретариата Олега Мисика дополнительно изготовленные избирательные бюллетени по выборам Президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе. Всего на 12 заграничных избирательных участков было передано 3 тыс. 999 бюллетеней", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук в четверг.

Как отметили в Комиссии, дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для заграничных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.