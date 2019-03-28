В команде кандидата в президенты Бойко видят риск фальсификаций из-за нарушения порядка транспортировки бюллетеней

Нарушение порядка транспортировки избирательной документации создает риски для фальсификации результатов голосования на выборах президента Украины, отмечают в команде кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

"Примеры, которые мы приводим в докладе, свидетельствуют о том, что даже сейчас, на этапе, когда еще не состоялось голосование… порядок транспортировки нарушается и в части упаковки предвыборных документов, и в части права членов комиссии сопровождать эту транспортировку", - сказал народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Юрий Мирошниченко, входящий в команду Ю.Бойко, на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы говорим о риске того, что кто-то – если не будут устранены эти нарушения – сможет на этапе транспортировки бюллетеней или протоколов испортить бюллетени или переделать, подделать протоколы", - заявил он.

Нардеп подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает особый порядок упаковки и транспортировки бюллетеней и протоколов. По его словам, их должны доставлять в пакете со специальной системой защиты.

Ю.Мирошниченко также сообщил, что команда Ю.Бойко подготовила доклад о нарушениях в ходе избирательной кампании.

"Избирательная кампания президента Украины 2019 года сопровождается рядом нарушений. Некоторые нарушения имеют системный характер. Мы сообщаем о них избирательной комиссии, в правоохранительные органы, пытаемся профилактическим способом устранить эти нарушения, чтобы они существенно не повлияли на результаты волеизъявления", - сказал нардеп.

Вместе с тем Ю.Мирошниченко отметил, что основные нарушения в ходе этой избирательной кампании – это повреждение внешней агитации кандидатов, злоупотребление админресурсом и создание "сеток" для потенциального подкупа избирателей.