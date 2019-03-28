Выборы2019

Выборы

18:56 28.03.2019

В команде кандидата в президенты Бойко видят риск фальсификаций из-за нарушения порядка транспортировки бюллетеней

2 мин читать
В команде кандидата в президенты Бойко видят риск фальсификаций из-за нарушения порядка транспортировки бюллетеней

Нарушение порядка транспортировки избирательной документации создает риски для фальсификации результатов голосования на выборах президента Украины, отмечают в команде кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

"Примеры, которые мы приводим в докладе, свидетельствуют о том, что даже сейчас, на этапе, когда еще не состоялось голосование… порядок транспортировки нарушается и в части упаковки предвыборных документов, и в части права членов комиссии сопровождать эту транспортировку", - сказал народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Юрий Мирошниченко, входящий в команду Ю.Бойко, на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы говорим о риске того, что кто-то – если не будут устранены эти нарушения – сможет на этапе транспортировки бюллетеней или протоколов испортить бюллетени или переделать, подделать протоколы", - заявил он.

Нардеп подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает особый порядок упаковки и транспортировки бюллетеней и протоколов. По его словам, их должны доставлять в пакете со специальной системой защиты.

Ю.Мирошниченко также сообщил, что команда Ю.Бойко подготовила доклад о нарушениях в ходе избирательной кампании.

"Избирательная кампания президента Украины 2019 года сопровождается рядом нарушений. Некоторые нарушения имеют системный характер. Мы сообщаем о них избирательной комиссии, в правоохранительные органы, пытаемся профилактическим способом устранить эти нарушения, чтобы они существенно не повлияли на результаты волеизъявления", - сказал нардеп.

Вместе с тем Ю.Мирошниченко отметил, что основные нарушения в ходе этой избирательной кампании – это повреждение внешней агитации кандидатов, злоупотребление админресурсом и создание "сеток" для потенциального подкупа избирателей.

Теги: #оппозиционная_платформа #бюллетни #фальсификации #выборы #юрий_мирошниченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 28.03.2019
Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

18:50 28.03.2019
Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

Аваков – иностранным наблюдателям: Нет рисков от радикальных групп на выборах, возможные внештатные ситуации будут урегулированы

18:43 28.03.2019
В "Оппозиционном блоке" заявили, что Бойко развернул против Вилкула грязную кампанию

В "Оппозиционном блоке" заявили, что Бойко развернул против Вилкула грязную кампанию

18:02 28.03.2019
В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

18:01 28.03.2019
В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

16:25 28.03.2019
Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

15:47 28.03.2019
Тимошенко: Нынешние выборы - возможность изменить систему

Тимошенко: Нынешние выборы - возможность изменить систему

15:43 28.03.2019
Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

15:32 28.03.2019
В президентской гонке лидируют Зеленский, Бойко, Тимошенко и Порошенко – соцопрос

В президентской гонке лидируют Зеленский, Бойко, Тимошенко и Порошенко – соцопрос

15:04 28.03.2019
В КИУ заявляют, что некоторые кандидаты в президенты с "нулевой" кампанией продали свои квоты в избиркомах разных уровней

В КИУ заявляют, что некоторые кандидаты в президенты с "нулевой" кампанией продали свои квоты в избиркомах разных уровней

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Курсантов военной академии направляют на встречу президента с львовянами, утверждает Гриценко

В КИУ не исключают присутствия представителей "Нацдружин" с удостоверениями журналистов на участках в день выборов

И.Кива: Важны не слова, а то, с каким сердцем ты говоришь. Ведь чтобы быть услышанным, не всегда нужны слова - "NewsOne"

Труба: ГБР пока не собрало достаточно доказательств чьей-либо вины в деле об "избирательных пирамидах"

В Киеве с пятницы приступят к охране участковых избирательных комиссий, заявки на проведение акций 31 марта не поступали – полиция

Угрозы в адрес глав избиркомов могут быть провокацией российских спецслужб - Шкиряк

ГБР накануне и в день выборов президента будет работать в особом режиме - Труба

Опрос "Деминициатив" и КМИС: Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко – 11,7%, Тимошенко 8,3%

СМИ интенсивно освещают компании кандидатов в президенты Украины, но идут в фарватере определенных политических линий – мониторинг

Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос "Соцмониторинга" и УИСИ им.Яременко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА