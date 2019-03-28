В "Оппозиционном блоке" заявили, что Бойко развернул против Вилкула грязную кампанию

"Оппозиционная платформа – За жизнь" развернула грязную кампанию против кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и призывает снять свою кандидатуру в пользу самовыдвиженца Юрия Бойко, говорится в заявлении политсовета политической партии "Оппозиционный блок".

"Нынешние заявления политических самозванцев продиктованы банальной паникой: они чудесно знают реальные данные социологических исследований, они понимают, что 31 марта вскроется весь блеф и обман, которым они пытались кормить и украинских избирателей, и политиков - в том числе и зарубежных. Бойко не помогает ни фальшивая социология якобы иностранных фирм, ни договорённости с властью о совместной деятельности на выборах, ни шоу с поездкой в Москву (договариваться о ценах на газ за десять дней до завершения отопительного сезона, а не о мире на Донбассе и освобождении украинских моряков). Поэтому и прибегают к грязным технологиям", - заявили в политсовете "Оппозиционного блока".

В партии также напомнили, что 9 ноября 2018 года Юрий Бойко на пресс-конференции заявил: "Оппозиционный блок для нас - в прошлом. Мы инициируем создание Оппозиционной платформы "За жизнь".

"21 ноября, после исключения из фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде, Бойко и Левочкин несколько раз сделали заявление о том, что они не являются членами "Оппозиционного блока", а вошли в новый политический проек с громкой и красноречивой аббревиатурой ЗаЖОП", - подчеркнули в партии.