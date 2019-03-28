Выборы2019

Выборы

18:02 28.03.2019

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

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В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко выражают обеспокоенность из-за подготовки сценариев непризнания результатов первого тура президентских выборов со стороны ряда политических сил.

"Нас не может не волновать тот факт, что некоторые политические силы, которые ожидают неудовлетворительного для них результата в первом туре президентских выборов, готовят, разрабатывают варианты непризнания выборов, разнообразные уличные акции и т.д.", - сказал спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

В то же время спикер избирательного штаба, комментируя последние социологические исследования, обратил внимание, что хотелось бы, чтобы рейтинги у П.Порошенко были выше, отметив при этом уважение к социологам.

"Я, безусловно, не могу сказать, что нас устраивают эти данные, что мы от них в восторге, потому что мы бы хотели, чтобы наш кандидат был первым, но мы уважаем социологическую науку, уважаем работу социологов, и если что-то в социологической картине не так, мы считаем, что мы должны адресовать претензии прежде всего себе и своей работе, а не объявлять социологию продажной наукой", - отметил О.Медведев.

Теги: #порошенко #выборы #олег_медведев
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