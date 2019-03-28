Выборы2019

Выборы

15:47 28.03.2019

Тимошенко: Нынешние выборы - возможность изменить систему

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Тимошенко: Нынешние выборы - возможность изменить систему

Выборы президента - это шанс на реальные изменения в стране, поэтому украинцы должны прийти и проголосовать, чтобы не оставить преступную мафию у власти, заявила лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Новый курс сделает инвентаризацию всех наших ресурсов, он точно определяет, где наши возможности и как нам поднимать страну", - сказала она во время митинга в г. Снигиревка Николаевской области, сообщают в пресс-службе политсилы.

По словам Ю.Тимошенко, ее стратегия будет предусматривать замену отсталой сырьевой экономики на экономику инновационного развития. В первые три года будет существовать государственная политика развития фермерства, сельхозпроизводства, кооперативов и полная переработка нашей сельхозпродукции, отметила она.

Кроме того, как сказала политик, Новый курс также ставит ключевой задачей за 5 лет достичь уровня экономики и доходов соседней Польши. Лидер "Батькивщины" обещает, что в случае ее победы на выборах, минимальная пенсия будет не меньше прожиточного минимума - 4425 грн.

"Но это для тех людей, у кого минимальный стаж. Не может быть уравниловки: человек, проработавший 30 лет не может иметь такую ​​пенсию, как и человек, который 5 лет проработал", - сообщила кандидат в президенты и добавила, что будет введена персонифицированная пенсионная система.

Также Ю.Тимошенко отметила, что после выборов будет введено и медицинское страхованиея: работодатели за счет снижения вдвое налогов будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство.

Кроме того, отметила она, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут, а газ собственной добычи будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

В Новом курсе прописаны все необходимые шаги для обеспечения молодежи работой, достойной зарплатой и жильем, добавила политик.

"Выплата при рождении первого ребенка составит 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - сумма достигнет 150 тыс. грн", - сказала она.

Ю.Тимошенко считает, что прийти на выборы - значит дать власти бюллетень для фальсификаций.

"Если мы все включимся, у них шанса не будет. Закончится эпоха руин и начнется эпоха возрождения и успеха", - подытожила кандидат в президенты.

Теги: #тимошенко #выборы
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