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15:40 28.03.2019

Курсантов военной академии направляют на встречу президента с львовянами, утверждает Гриценко

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Курсантов военной академии направляют на встречу президента с львовянами, утверждает Гриценко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко утверждает, что курсанты и офицеры Национальной академии Сухопутных войск в четверг получили приказ прибыть на публичную встречу с президентом Украины Петром Порошенко во Львове.

"Сегодня во Львове курсанты и офицеры Национальной академии Сухопутных войск получили приказ: всем организовано прибыть на публичную встречу Порошенко-кандидата с "местной громадой". Чтобы военные выглядели как "громада", им дана команда всем переодеться в гражданскую одежду. Курсантам, проживающим в городе, чтобы заблаговременно переодеться, отменили третью пару плановых занятий", - написал А.Гриценко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, начальник Академии генерал Павел Ткачук мог остановить "этот шабаш", но не ответил на звонок А.Гриценко.

"Предупреждаю министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко и министра внутренних дел Арсена Авакова - у вас есть полномочия и еще есть время остановить этот шабаш и не допустить нарушения закона!" – обратился к руководству ведомств А.Гриценко.

П.Порошенко в четверг находится с рабочей поездкой во Львовской области.

Теги: #львов #порошенко #курсанты #гриценко
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