В КИУ заявляют, что некоторые кандидаты в президенты с "нулевой" кампанией продали свои квоты в избиркомах разных уровней

Некоторые кандидаты в президенты Украины, которые фактически не проводят избирательную кампанию, продали свои квоты и делегировали технических членов в избирательные комиссии разных уровней, заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Наши отчеты показывают, что на сегодня в среднем в окружкоме есть 37 членов комиссии, причем официальное количество кандидатов остается 39. Другими словами, те кандидаты на пост президента, которые проводят "нулевую" кампанию (без агитации и встреч с избирателями), активно продали свои квоты и делегировали технических членов избирательных комиссий разных уровней", - рассказал А.Кошель на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, технические члены избиркомов могут спать проблемой в день голосования.

По мнению А.Кошеля, есть основания говорить, что большое количество технических членов может быть именно в участковых избирательных комиссиях. Также существует риск, что множество участковых избирательных комиссий могут контролироваться техническими членами, которые работают в интересах фаворитов избирательной кампании.

Кроме того, одной из проблем в КИУ считают то, что некоторые штабы кандидатов в президенты рассылают своим членам комиссий так называемые "памятки" относительно действий члена участковой комиссии, в которых есть тезисы, указывающие на возможные злоупотребления в действиях членов комиссий. В частности, речь идет о подтверждениях участия технических членов избиркомов, а также о возможных фальсификациях при работе выездных комиссий для голосования на дому.

"На сегодня в Украине в такие списки включено 900 тыс. избирателей, и поэтому контроль за голосованием по месту проживания для лиц, которым тяжело передвигаться, это очень важный компонент избирательной кампании. Этот компонент может принести сотни тысяч голосов, если такая робота будет проведена централизованно. Так как люди старшего возраста, которым тяжело передвигаться, могут спрашивать у члена комиссии совета за кого им проголосовать", - добавил А.Кошель.

Что касается всего избирательного процесса, то в КИУ считают главными проблемами выборов 2019 года теневое финансирование, незаконная агитация и технологии подкупа избирателей.