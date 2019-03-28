Труба: ГБР пока не собрало достаточно доказательств чьей-либо вины в деле об "избирательных пирамидах"

Государственное бюро расследований (ГБР) в настоящее время не собрало доказательств вины для предъявления подозрения кому-либо в уголовном производстве о так называемых "избирательных пирамидах" по подкупу избирателей на выборах президента Украины.

На брифинге в четверг в Киеве директор ГБР Роман Труба напомнил, что Бюро расследует производство по данному факту на основании собранных СБУ материалов. "Учитывая, что возможным фигурантом, возможным лицом, которое причастно к совершению этого преступления, может быть народный депутат, подследственность этого уголовного производства была определена за ГБР. В этом производстве мы работаем вместе с процессуальными руководителями - ГПУ, а также с оперативными сотрудниками СБУ, которые осуществляют оперативное сопровождение" - пояснил он.

"Мы провели значительное количество следственных действий. В настоящее время нами не собрано достаточно доказательств вины того или иного субъекта, который подследственен ГБР. Поэтому в настоящее время подозрения никому не предъявлены", - сообщил директор Бюро.

Р.Труба напомнил, что ГБР неоднократно предпринимало меры для допроса нардепа от фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля. "Мы вызывали его путем, предусмотренным законодательством. Но для проведения допроса народный депутат не появлялся. Мы на этом не остановимся, будем продолжать направлять письма и повестки для допроса народного депутата, чтобы установить истину и дать ответ, причастен ли он механизма подкупа, совершил ли этот человек преступление", - сказал директор Госбюро расследований.

Он выразил сожаление тем, что отсутствуют механизмы принудительного вызова народного депутата на допрос, напомнив, что "для этого нам необходимо получить разрешение Верховной Рады".

Р.Труба также отметил, что еще ни один из правоохранительных органов Украины никогда не обращался к парламенту с представлением о принудительном приводе народного депутата на допрос.

Как сообщалось, 21 февраля 2019 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" (лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко) Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей. Однако народный депутат В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.

6 марта генеральный прокурор Ю.Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. По словам генпрокурора, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль.