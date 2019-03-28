Выборы2019

Выборы

13:28 28.03.2019

Угрозы в адрес глав избиркомов могут быть провокацией российских спецслужб - Шкиряк

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Угрозы в адрес глав избиркомов могут быть провокацией российских спецслужб - Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявляет, что некоторым главам избирательных комиссий избирательных участков на выборах президента Украины поступают сообщения с угрозами, и допускает, что это может быть провокация российских спецслужб.

"Я получил информацию, что некоторым председателям избирательных участков сегодня начали поступать СМС следующего провокационного характера: "Уважаемый ФИО, если на вашем участке победит (ФИО кандидата), то вас казнят" и подпись одной из общественных организаций праворадикального направления", - рассказал он на брифинге в Киеве в четверг.

В то же время З.Шкиряк не назвал ни организацию, ни кандидата в президенты, о котором шла речь в сообщениях.

Он добавил, что это может быть провокацией российских спецслужб.

Также З.Шкиряк призвал членов избирательных участков сообщать правоохранительным органам о подобных фактах.

Кроме того, советник главы МВД отметил, что пока такие сообщения не носят массовый характер.

Как сообщалось, полиция проверяет информацию о возможной рассылке СМС-сообщений с угрозами членам участковых избирательных комиссий в г.Старобельске Луганской области.

Теги: #шкиряк #угрозы #провокации #выборы
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