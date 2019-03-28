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13:25 28.03.2019

ГБР накануне и в день выборов президента будет работать в особом режиме - Труба

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ГБР накануне и в день выборов президента будет работать в особом режиме - Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) будет работать в особом режиме накануне и в день выборов президента Украины, детективы будут мониторить нарушения избирательного законодательства, сообщил директор Бюро Роман Труба.

"Государственное бюро расследований в предвыборный период, а именно, в день накануне выборов и в день выборов, будет работать в особом режиме. У нас будет особый порядок работы", рассказал Р.Труба в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, в центральном аппарате и в территориальных управлениях Бюро будут созданы рабочие группы. "Мы будем мониторить все нарушения избирательного законодательства, будем принимать возможные сообщения о нарушениях избирательного законодательства и будем реагировать на все нарушения в случаях, когда речь будет идти о субъектах, которые подследственны ГБР", - пояснил он.

Р.Труба напомнил, что в компетенцию Бюро входит расследование дел в отношении народных депутатов, сотрудников правоохранительных органов, судей и лиц, которые совершают военные преступления.

"Прошу в случаях выявления нарушений избирательного законодательства информировать, мы, в свою очередь, будем оперативно реагировать на все факты нарушений теми лицами, которые подследственны ГБР",- сказал директор Бюро.

Как известно, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г, 30 марта в Украине – день тишины.

Теги: #гбр #роман_труба #выборы
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