Опрос "Деминициатив" и КМИС: Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко – 11,7%, Тимошенко 8,3%

На выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 17,8% опрошенных украинцев, действующего президента Петра Порошенко – 11,7%, лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 8,2%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта и обнародованном на пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем, согласно опросу, среди тех, что кто готов прийти на выборы и уже определился с кандидатом, за В.Зеленского намерены отдать свои голоса 27,6% респондентов, за П.Порошенко - 18,2%, за Ю.Тимошенко - 12,8%.

Далее следуют народный депутат Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 7,1% всех опрошенных (11,1% среди тех, кто определился с кандидатом), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 5,4% (8,4% определившихся), лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 3,4% (5,2% определившихся), экс-глава СБУ Игорь Смешко – 2,8% (4,4% определившихся), замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 2,6% (4% определившихся), представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский - 1,1% (1,7% определившихся). Каждый из остальных кандидатов набирают менее 1% голосов избирателей.

Социологи отмечают, что наибольшая поддержка у В.Зеленского в Южном регионе (26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), но и в других регионах поддержка значительна: 19% - на Востоке, 18% - в Центре, 16% - на Западе.

Рейтинг П.Порошенко лучший в Западном (17%) и Центральном (15%) регионах, меньше на Юге (10%) и еще меньше на Востоке (5%). Ю.Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку на Западе (11%), Юге (10%) и Центре (9%) и значительно меньше - на Востоке (3%).

А вот Ю.Бойко, наоборот, больше всего сторонников имеет на Востоке (25%), существенно меньше - на Юге (10%) и еще меньше - в Центре (5%) и на Западе (3%).

Региональный избиратель у А.Гриценко: 10% на Западе, 5,5% в Центре, 3% на Юге и 2% на Востоке. А вот избиратель О.Ляшко распределен равномерно, по 3-4% во всех регионах.

Кроме этого, В.Зеленский является абсолютным лидером у молодых избирателей: в возрастной категории до 30 лет за него готовы проголосовать 45% молодых избирателей. Далее поддержка постепенно снижается: 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% - среди избирателей 45-59 лет и 6% - среди тех, кому за 60 лет.

П.Порошенко, наоборот, меньше поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных возрастных категориях поддержка на уровне 13-15%. Ю.Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает еще меньше (3%), а больше всего - избиратели от 45 лет и старше (12%).

Также и у других кандидатов преобладает старший избиратель: за А.Гриценко готовы проголосовать 2% избирателей в возрасте до 30 лет, 5% - в возрастной группе 30-44 года, 6% - в группе 45-59 лет и 9% среди избирателей, старше 60 лет.

Такая же ситуация и в Ю.Бойко, электорат которого наименьший среди молодежи до 30 лет (1%) и самый большой среди избирателей старше 60 лет (13%).

Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7%

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.